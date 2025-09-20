« Comment l’amitié entre Jean-Pierre Laurens et Charles Péguy a inspiré les fresques de Notre-Dame-du-Calvaire » à l’Eglise Notre Dame du Calvaire Église Notre-Dame-du-Calvaire Châtillon

« Comment l'amitié entre Jean-Pierre Laurens et Charles Péguy a inspiré les fresques de Notre-Dame-du-Calvaire » à l'Eglise Notre Dame du Calvaire Samedi 20 septembre, 14h30

2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visite sur le thème « Comment l’amitié entre Jean-Pierre Laurens et Charles Péguy a inspiré les fresques de Notre-Dame-du-Calvaire »

Église Notre-Dame-du-Calvaire 2 avenue de la Paix 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 48 90 51 http://www.ville-chatillon.fr Grand édifice en briques rouges de style néo-byzantin à trois couples. Réalisation des chantiers du Cardinal en 1932. L’intérieur révèle un ensemble de fresques exceptionnelles, réalisées entre 1933 et 1962, selon un programme de Jean-Pierre Laurens. Notez particulièrement le couronnement de la Vierge de l’abside, inspiré du célèbre retable d’Enguerrand Quartan, ainsi que la très recueillie chapelle de la Vierge. Vue 360° accessible depuis la page d’accueil du site de la paroisse de Châtillon. M13 Châtillon Montrouge / Bus 194, 195, 295, 394

