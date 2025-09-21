Comment l’architecture devient patrimoine ? Familistère de Guise Guise

Comment l’architecture devient patrimoine ? Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00 Familistère de Guise Aisne

Nombre de places limité. Accès par le pavillon central.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

conférence

L’architecture est un « souvenir » de notre façon d’habiter le monde. Le patrimoine est notre façon de nous saisir ce souvenir et de tenter de le comprendre ! Pourquoi et comment l’architecture devient et patrimoine ?

Durée : 1h environ

Lieu : épicerie du Familistrère (amphithéâtre) – Pavillon central

Familistère de Guise Cite Familistere, 02120 Guise, France Guise 02120 Aisne Hauts-de-France 0323613536 https://www.familistere.com Œuvre unique au monde et seule réalisation architecturale inspirée du phalanstère, société communautaire unissant vie collective et association de production, élaborée par l’économiste et philosophe Charles Fournier (1772-1837). Ce système modifié et repensé par Jean-Baptiste-André Godin (1817-1888) , créateur du célèbre poêle en bronze du même nom et qui implanta à Guise dès 1846 une usine employant alors une trentaine d’ouvriers, se traduisit par la construction non loin de cette usine et dans un des méandres de l’Oise, d’un vaste ensemble de bâtiments construits pour la plupart entre 1849 et 1883, et qui devraient être désignés sous le nom de Palais Social. Cet ensemble architectural, en grande partie conservé aujourd’hui, se compose d’un groupe de logements constitué de trois immeubles de 4 étages comportant chacun une cour intérieure couverte par une verrière, d’un groupe de bâtiments associant le théâtre et les écoles, d’un bâtiment abritant jadis lavoirs et bains et d’un économat. Un kiosque à musique et un jardin complètent cet ensemble. Quoique endommagés partiellement en 1914-1918, les logements ont préservé leur unité originelle.

Comme l’architecture devient patrimoine ?

Xavier Renoux