Comment le dire avec du style ? Salle Tivoli Castelmoron-sur-Lot

Comment le dire avec du style ?

Salle Tivoli 17 Rue Gabriel Bonnet Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Une même histoire en quai de tram, de nos jours, en 27 versions très différentes où se mêlent théâtre et chansons en humour, fantaisie et ironie…

Interprétée par 7 membres de la troupe.

Par la Compagnie Mascarons Théâtre.

Salle Tivoli 17 Rue Gabriel Bonnet Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 47 39 labyxan@gmail.com

English : Comment le dire avec du style ?

The same story on a modern-day streetcar platform in 27 very different versions, blending theater and song with humor, fantasy and irony?

Performed by 7 members of the troupe.

By Compagnie Mascarons Théâtre.

