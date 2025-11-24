Comment les établissements d’enseignement catholiques, porteurs d’un projet chrétien d’éducation, concilient-ils convictions et laïcité ? Espace Ouest France 38 Rue du Pré Botté, Rennes Rennes Lundi 24 novembre, 18h00 Gratuit

ORGANISATEURS : DDEC 35 Direction Diocésaine d’enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine

Dans un contexte où la laïcité est souvent perçue comme une mise à distance du religieux, comment les établissements catholiques d’enseignement, porteurs d’un projet éducatif chrétien, vivent-ils cette exigence républicaine ? Cette intervention propose d’explorer les tensions apparentes et les complémentarités possibles entre la laïcité et l’identité chrétienne de ces établissements. À travers des témoignages, elle mettra en lumière comment la laïcité peut être un cadre structurant pour un dialogue respectueux des convictions, une ouverture à l’altérité et une éducation à la liberté de conscience.

Conférence animée par le directeur diocésain de l’Enseignement Catholique, M. Chassard-Guillard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-24T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-24T20:00:00.000+01:00

1



Espace Ouest France 38 Rue du Pré Botté, Rennes 38 Rue du Pré Botté, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine