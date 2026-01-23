Comment les fausses vidéos sont faites avec l’IA ? Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 18 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Sur Tiktok ou Instagram, les intelligences artificielles sont utilisées pour créer des images et des vidéos complètement inventées, et très réalistes.

Un atelier pour comprendre comment on crée du “FAKE” et ne pas tomber dans les pièges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T16:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



