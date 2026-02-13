Comment les fausses vidéos sont faites avec l’IA ?, Bibliothèque Triangle, Rennes

Comment les fausses vidéos sont faites avec l’IA ? Mercredi 18 mars, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Début : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:30:00+01:00

Un atelier pour comprendre comment on crée du “FAKE” et ne pas tomber dans les pièges.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

Sur Tiktok ou Instagram, les intelligences artificielles sont utilisées pour créer des images et des vidéos complètement inventées, et très réalistes. atelier numérique ados