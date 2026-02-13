Comment les fausses vidéos sont faites avec l’IA ?, Bibliothèque Triangle, Rennes
Comment les fausses vidéos sont faites avec l’IA ?, Bibliothèque Triangle, Rennes mercredi 18 mars 2026.
Comment les fausses vidéos sont faites avec l’IA ? Mercredi 18 mars, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine
Un atelier pour comprendre comment on crée du “FAKE” et ne pas tomber dans les pièges.
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Sur Tiktok ou Instagram, les intelligences artificielles sont utilisées pour créer des images et des vidéos complètement inventées, et très réalistes. atelier numérique ados