Comment les jeunes réinventent l’engagement citoyen ? Vie du citoyen Rennes Samedi 28 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine

Avec Jason Caillard, facilitateur au point info 16-25 ans au Karrez à Rennes et des jeunes de l’association YELINHAN.

L’association **YELINHAN**, basée au Blosne, agit pour la solidarité et le lien social à Rennes, dans les quartiers et le centre-ville. Elle mène des maraudes, des dons, des actions solidaires et des animations.

_“L’engagement des jeunes au sein de notre association joue un rôle essentiel. Il leur permet de s’impliquer dans des actions solidaires, de développer des valeurs comme l’entraide et la responsabilité, tout en participant activement à la vie de leur territoire.”_

​[https://www.instagram.com/association_yelinhan/](https://www.instagram.com/association_yelinhan/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T18:15:00.000+01:00

1



Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

