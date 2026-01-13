Comment l’IA transforme nos esprits et nos sociétés ? MJC Héritan Mâcon

Comment l’IA transforme nos esprits et nos sociétés ?

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Comment l’essor de l’intelligence artificielle (IA) transforme-t-il nos capacités de penser, de mémoriser et de vivre ensemble ? En s’appuyant sur l’histoire de l’écriture et de l’auto- matisation, l’atelier explore les impacts des IA génératives sur l’attention, le langage et les relations sociales, et questionne comment concevoir des dispositifs numériques au service de l’intelligence collective.

Anne Alombert, philosophe contemporaine, autrice de plusieurs ouvrages sur technique et humanité. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

