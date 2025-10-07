Comment l’industrie automobile européenne pourra-t-elle faire face avec succès aux défis de la nécessaire décarbonation ? HEC Alumni Paris

Visioconférence :Un nouveau monde automobile ? Comment l’industrie automobile européenne pourra-t-elle faire face avec succès aux défis de la nécessaire décarbonation ?

[https://us02web.zoom.us/j/88619212733?pwd=aG1PK2pKRVM1T2ZyQUk0ZTBId0Z2UT09](https://us02web.zoom.us/j/88619212733?pwd=aG1PK2pKRVM1T2ZyQUk0ZTBId0Z2UT09)

ID de réunion: 886 1921 2733 – Code secret: 144964

Un nouveau monde automobile ?

Comment l’industrie automobile européenne pourra-t-elle faire face avec succès

aux défis de la nécessaire décarbonation ?

C’est ce sujet majeur que notre camarade Serge Cometti (H. 86)

viendra traiter pour nous en zoom le mardi 7 oct à 18h

Serge est un expert de l’industrie automobile. Il a passé 40 ans dans l’industrie, dans différentes fonctions et différents pays.

Depuis 2014 et leur apparition en France, Serge s’est spécialisé dans les véhicules électriques et les nouvelles mobilités.

Ayant participé au lancement de 3 nouvelles marques chinoises de véhicules électriques depuis 2020, MG, Aiways et Maxus, il a développé une connaissance unique et concrète des nouveaux acteurs de l’industrie automobile.

Très amicalement, Elisabeth et Anthony

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T20:00:00.000+02:00

