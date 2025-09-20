Comment lire l’architecture du château de Mascaraàs ? Château de Mascaraàs Mascaraàs-Haron

Comment lire l’architecture du château de Mascaraàs ? Château de Mascaraàs Mascaraàs-Haron samedi 20 septembre 2025.

Tarif : 5 € / personne. Gratuité pour les -12 ans. Départ des visites guidées selon affluence (environ 2 le matin et 3 l’après-midi).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le château de Mascaraas

Comment lire l’architecture ?

Dans le grand bâtiment qu’est le Château de Mascaraàs et qui se présente comme un château d’un classicisme homogène du XVIIe s., se cache une maison forte (XIVe s.), une maison de plaisance (XV-XVIe s.) et un château à quatre façades parfaites qui reflètent deux inspirations différentes.

L’intérieur montre des décors du XVIIe s. et des décors somptueux et exceptionnels à l’italienne du XVIIIe siècle.

Comment découvrir, lire et interpréter ces éléments d’architectures entre elles parfaitement harmonieuses ? Surtout que leurs différences sont de prime abord souvent invisibles ?

Que disent elles du talent de leurs architectes, de leurs bâtisseurs (marques de tâcherons), de leurs décorateurs ou de leurs habitants ?

La lecture attentive de l’architecture de ce monument historique dévoile toute une évolution de goût, de prétentions aristocratiques et sociales, de compétitivité de classe et de recherche d’une vie agréable à travers 700 ans.

Au milieu de ces traces du passé, abondantes et soigneusement honorées, se développe encore maintenant une vraie vie de château, le château étant toujours habité.

L’harmonie de ses parterres et de son parc soutiennent et renforcent l’harmonie de son architecture.

