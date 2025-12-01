COMMENT MAXIMISER SA REMUNERATION QUAND ON EST A SON COMPTE ? Agence RENNES EST Rennes Lundi 1 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes micro entrepreneur ou dirigeant de votre entreprise et vous vous demandez comment mieux vous rémunérer ? Au programme : salaire ou dividendes, charges sociales et fiscales, protection du dirigeant Nous verrons ensemble les bons réflexes pour optimiser vos revenus L’idée : repartir avec des conseils concrets pour piloter sereinement votre rémunération d’entrepreneur.

Présentation du cabinet d’expertise comptable Numbr sur le pilotage de sa rémunération Questions/réponses : session inte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-01T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-01T15:00:00.000+01:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine