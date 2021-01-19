Comment mieux se nourrir pour préserver nos forêts et notre planète ? Maison de la Conversation Paris

Découvrez notre table ronde : Comment mieux se nourrir pour préserver nos forêts et notre planète ?

cRejoignez-nous le jeudi 9 avril 2026, de 19h à 21h, à la Maison de la Conversation, 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris. Animée par le Prof. Dr. Claude Garcia, cette session explore le lien entre alimentation, déforestation et santé planétaire.

Nos invités :

• Klervi Le Guenic (Canopée – Forêts Vivantes) : le rôle des ONG pour sensibiliser et informer notamment sur l’impact de notre consommation sur les forêts.

• Alain Rival (CIRAD) : la recherche et l’innovation au service d’une agriculture responsable.

• Laure d’Astorg (Alliance pour la Préservation des Forêts) : l’engagement des entreprises pour des matières premières (ex: café, cacao, soja, huile de palme…) durables, traçables et respectueuses de l’environnement.

• Maud Lelièvre (Comité français de l’UICN) : préservation de la biodiversité et sécurité alimentaire.

Au programme : état des forêts mondiales (Asie, Afrique, Amérique latine), empreinte française, menaces de l’agriculture intensive. Mais surtout des solutions : Règlement européen contre la déforestation (RDUE), traçabilité des produits, agroforesterie pour des systèmes alimentaires durables.

Cet événement se tient dans le cadre du One Health Festival. En effet, une alimentation respectueuse des forêts réduit les zoonoses, pollutions et crises alimentaires. Protéger les écosystèmes, c’est protéger notre santé !

Jeudi 9 avril

19h à 21h

Gratuit

Prof. Dr. Claude Garcia & Alliance pour la Préservation des Forêts

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Comment mieux se nourrir pour préserver nos forêts et notre planète ? Venez poser vos questions à nos experts.

gratuit Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/comment-mieux-se-nourrir-pour-preserver-nos-forets-et-notre-planete-tickets-1984969803115?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



