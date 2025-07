Comment moi je – Les Oyates – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 15:00 – 16:00

15 € / 5 € enfant
Billetterie :
- lelieuunique.com
- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34
Jeune Public

Théâtre pour jeune public à partir de 5 ans. Qui a dit que la philosophie était l’affaire des grands ? La compagnie Les Oyates puise dans le conte musical, le théâtre de marionnettes et d’objets pour offrir aux tout-petits une première approche poétique de cette discipline. Par une nuit enneigée, une petite fille se retrouve seule face à elle-même, troublée par mille questions. Qui suis-je ? Où sont mes parents ? Comment faire pour que « attendre ça passe plus vite » ? Sur son chemin, elle croise Jean-Pierre, philosophe haut perché dans son arbre. D’interrogations en réponses, l’enfant apprend peu à peu à réfléchir et à grandir. Assis au plus près d’une scène baignée d’une douce lumière, les jeunes spectateurs et spectatrices découvrent trois comédiens. Autour d’un arbre-refuge devenu castelet, tous tirent les fils de ce récit. Avec humour, la troupe sonde ainsi ce « moi » qui nous constitue, et les liens qui nous relient à notre histoire intime. Durée : 55 min. Représentations :mercredi 28 janvier 2026 à 15hvendredi 30 janvier 2026 à 19h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

