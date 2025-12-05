Comment on écrit ? Dans les coulisses de l’écriture et de la publication Écuries de Baroja Anglet

Comment on écrit ? Dans les coulisses de l’écriture et de la publication

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Auteur de vingt-cinq romans et essais, d’albums pour la jeunesse, Alexandre Lacroix a récemment publié un roman autobiographique, Devenir écrivain , dans lequel il raconte toutes les étapes par lesquelles il est passé de ses premiers brouillons à la publication de son premier roman.

Lors de cette rencontre exceptionnelle, il lèvera le voile sur son processus créatif en montrant des pages de son manuscrit initial et en les confrontant à la version définitive.

Comment un texte se construit-il ? Quelles transformations opère le travail d’écriture et de réécriture ?

Une invitation à entrer dans les coulisses ou la cuisine de la création littéraire.

Par Alexandre Lacroix, philosophe, rédacteur en chef de Philosophie Magazine.

Dernier ouvrage paru Devenir écrivain, Allary éditions.

Dans le cadre du cycle de conférences philo proposé par Christophe Lamoure, professeur de philosophie. .

