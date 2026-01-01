Comment parler aux enfants de genres et transidentités ? Librairie Flora Lit Paris

Comment aborder avec ses enfant la question des genres ? Comment leur présenter, entre autres, la transidentité, notamment à travers les livres qu’on leur lit ? Ce sont des question que nous poserons à Carolie Fournier, éditrice et autrice de « Je m’appelle Julie » chez On ne compte pas pour du beurre

Une rencontre avec l’autrice et éditrice Caroline Fournier.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-30T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-30T19:30:00+02:00_2026-01-30T21:30:00+02:00

Librairie Flora Lit 18 Rue Mouton-Duvernet 75014 Paris

leorizons@gmail.com



