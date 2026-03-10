Comment parler d’intimité et de sexualité avec un enfant/jeune ? Salle Camille Desmoulins Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public, Adulte

Vous êtes parents, grands-parents ou un adulte en lien avec des enfants ou des jeunes ?Vous vous posez des questions sur la sexualité : comment parler de sujets difficiles avec les enfants ? Comment parler d’amour avec les enfants et leur donner les clés pour se protéger et protéger les autres ? Un atelier pour écouter et échanger sur les enjeux de cette éducation indispensable ! Atelier organisé par l’association Ensemble au Tillay avec la venue de disQutons. Tout public, accès libre et gratuit. Les enfants ne sont pas conviés à cette rencontre (sauf garde éventuelle).

Salle Camille Desmoulins Saint-Herblain 44800

0659865729 https://www.disqutons.fr/agenda/comment-parler-dintimite-et-de-sexualite-avec-un-enfant-jeune/



