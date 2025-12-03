Comment prendre une décision sans (trop) se tromper ? – Philippe DAMIER Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 14:30 – 16:00

En permanence nous prenons des décisions. La plupart se prenne de façon automatique sans vraiment nous en rendre compte. Certaines se prennent de façon plus réfléchie et nous semblent être « sous contrôle ». Le sont-elles vraiment ? Notre cerveau est-il toujours un allié pour bien décider ? Quelques exemples illustreront les réponses à ces questions et permettront d’apprivoiser quelques biais cognitifs fréquents susceptibles d’influencer nos décisions. Au final le but est d’arriver à (un peu) mieux décider, en meilleure connaissance de soi ! Philippe Damier est professeur de neurologie à l’Université et au CHU de Nantes. Sa formation clinique et scientifique a été conduite au CHU de Grenoble, à l’Université Paris Sorbonne (Paris), à l’hôpital de la Salpêtrière (Paris) et au Massachusetts Institute of Technology (Cambridge USA). Il a obtenu un MBA à l’Université de Melbourne (Australie).Ses travaux de recherche portent sur les maladies neurodégénératives et la neurostimulation cérébrale. Il s’intéresse aussi aux mécanismes cérébraux de la décision.Il a publié chez Odile Jacob « Décider en toute connaissance de soi. Neurosciences et décision » et, avec James Teboul de l’INSEAD, « Neuroleadership. Le cerveau face à la décision et au changement » et « Le mirage du leadership à l’épreuve des neurosciences ».

