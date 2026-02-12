Comment préparer son potager à la sortie de l’hiver ? Vieille-Église

Comment préparer son potager à la sortie de l’hiver ?

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Conseils sur la préparation du sol, le compost, les supports de cultures (treillis, rames, etc…), les semis, l’organisation du plan de plantation et de l’agencement du potager, etc…

Animé par la CCRA .

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr

