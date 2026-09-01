COMMENT PRESERVER NOTRE FORET Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Comment préserver notre forêt

Circuit du Tuc des 9 églises Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européens du Patrimoines et des thèmes nationaux de cette édition, la Maison de l’Oralité (MOP) vous propose

Comment préserver notre forêt ? Balade et rencontre avec Arnaud Bassibey, ONF.

Tout public

Sur réservation: Inscription sur capbreton.festik.net

Dans le cadre des Journées Européens du Patrimoines et des thèmes nationaux de cette édition, la Maison de l’Oralité (MOP) vous propose

Comment préserver notre forêt ? Balade et rencontre avec Arnaud Bassibey, ONF. .

Circuit du Tuc des 9 églises Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Comment préserver notre forêt

As part of European Heritage Days and this year’s national themes, the Maison de l’Oralité (MOP) invites you to:

How Can We Preserve Our Forests? A walk and discussion with Arnaud Bassibey of the ONF.

L’événement Comment préserver notre forêt Capbreton a été mis à jour le 2026-08-29 par OTI LAS