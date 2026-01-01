Comment protéger la biodiversité face à l’homme ? White Rabbit Bar Marseille 2e Arrondissement

Comment protéger la biodiversité face à l’homme ?

Lundi 26 janvier 2026 de 20h à 22h. White Rabbit Bar 23 quai de la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-26 20:00:00

fin : 2026-01-26 22:00:00

2026-01-26

Pour sa 7ème édition, la série Ramène ta Science ! réunira des études universitaires sur l’impact de l’homme sur la nature et la biodiversité. Animaux, plantes et bactéries sont touchés partout dans le monde par nos activités et cela pose la question de leur préservation dans l’anthropocène.



Comme chaque fois, des jeunes chercheurs auront 15 min pour nous présenter leurs sujets de thèse avec des séances de questions lors desquelles des bières sont à gagner !



Les intervenants.es



Laureline LECLERC Doctorante à l’IMBE, AMU Changements climatiques et biodiversité locale le massif de la Sainte Baume



Romain MONASSIER Doctorant à l’IMBE, AMU Quels leviers pour la conservation de primates dans un paysage partagé ? Le cas du tamarin-lion doré au Brésil



Ivan ALEKSIEIENKO Doctorant au BIAM, CEA L’essentiel est invisible pour les yeux des bactéries alliées de la reforestation face à la sécheresse



Célestine AUBOUIN Doctorante à l’IMBE, AMU La litière d’espèces arborées en milieu urbain dans un contexte de réchauffement climatique



Rendez-vous à 19h pour profiter de l’Happy Hour ou à 20h pour le début des présentations



Places limitées, inscription via unpretexte.marseille@gmail.com avec date de l’événement et nombre d’inscriptions



Il n’y a plus qu’à vous trouver Un Prétexte pour venir nous voir. .

White Rabbit Bar 23 quai de la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 08 42 28 unpretexte.marseille@gmail.com

English :

For its 7th edition, the Ramène ta Science ! series will bring together university studies on the impact of man on nature and biodiversity.

