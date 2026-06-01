Comment quelques vestiges exhumés permettent-ils de reconstituer l’histoire entière d’une ville ?, Rue de Bruxelles 27 1400 Nivelles, Tubize

Comment quelques vestiges exhumés permettent-ils de reconstituer l’histoire entière d’une ville ? 13 et 14 juin Rue de Bruxelles 27 1400 Nivelles Nivelles

départ à 10h, 13h30 et 15h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Au départ du Musée communal, accompagnez les archéologues qui ont étudié les données des fouilles menées depuis plus de quarante ans sur le site du Fief de Rognon, en périphérie de Nivelles. Ils vous feront découvrir comment l’analyse des découvertes archéologiques faites sur quelques parcelles apporte des informations sur le passé de toute une ville. Au musée, vous pourrez également observer une sélection d’objets issue de ces fouilles.

Rue de Bruxelles 27 1400 Nivelles Rue de Bruxelles 27 1400 Nivelles Tubize 1502 Le Péchi Nivelles Brabant wallon http://www.awap.be Au départ du Musée communal, accompagnez les archéologues qui ont étudié les données des fouilles menées depuis plus de quarante ans sur le site du Fief de Rognon, en périphérie de Nivelles. Ils vous feront découvrir comment l’analyse des découvertes archéologiques faites sur quelques parcelles apporte des informations sur le passé de toute une ville. Au musée, vous pourrez également observer une sélection d’objets issue de ces fouilles. inscriptions : https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-de-larcheologie

JEA

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