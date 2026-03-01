Comment raconter la guerre à Gaza ? Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Comment raconter la guerre à Gaza ?

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 21:30:00

Date(s) :

2026-03-28

À Gaza, c’est le black-out médiatique imposé par Israël. Impossible pour les journalistes internationaux de s’y rendre. Ceux sur place sont tués, affamés, déplacés, aux côtés de la population. Reporters sans frontières compte les morts en un an et demi de guerre, près de 220 journalistes palestiniens ont été tués dont au moins 68 dans l’exercice de leurs fonctions à date de février 2026. Dans ces conditions, comment raconter la guerre ? Comment assurer le droit du public à recevoir une information fiable, libre, indépendante et pluraliste ? Jonathan Dagher, chef du bureau Moyen-Orient de Reporters sans frontières, fait le récit intime de son travail de journaliste mené depuis Paris sur l’une des zones de conflit les plus observées de la planète, entre exigences déontologiques, émotions et polémiques. En coproduction avec Reporters sans frontières. À partir de 16 ans .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Comment raconter la guerre à Gaza ? Guingamp a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol