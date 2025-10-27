FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – GALAXIE Amneville Les Thermes

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Début : 2027-01-10 à 17:30. Tarif : – euros.

Ce show, considéré comme le plus grand spectacle de magie d’Europe, a déjà conquis plus de 100.000 spectateurs en France. Le Festival Mondial de la Magie présente chaque année une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme « les plus grands magiciens actuels au monde ».Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte.Grandes illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés. Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

GALAXIE RUE DE L’EUROPE 57360 Amneville Les Thermes 57