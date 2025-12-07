COMMENT RATER SA VIE AMOUREUSE – ALCAZAR Bordeaux

COMMENT RATER SA VIE AMOUREUSE – ALCAZAR Bordeaux dimanche 7 décembre 2025.

COMMENT RATER SA VIE AMOUREUSE Début : 2025-12-07 à 20:00. Tarif : – euros.

On a tous la possibilité de réussir son couple… Mais c’est tellement plus facile de tout rater. Certains sont faits pour vivre seul… D’autres, ne savent pas encore.Pourquoi vouloir des prises de têtes et des emmerdes alors que c’est tellement cool de rester libre et célibataire ?Est-ce facile de supporter quelqu’un d’autre quand on a du mal à se supporter soi-même ?C’est obligé d’être fidèle ? Quelle heure est-il ? Demain il fera 17 degrés à Mulhouse.Et si toutes ces questions n’avaient aucune importance ?Lentement, Alceste va se laisser prendre au jeu de Sophie… Et l’amour n’est pas un long fleuve tranquille, encore moins quand on n’y est pas préparé. Mais cette fois ci c’est décidé, dans sa tête, Alceste est prêt pour réussir sa relation amoureuse. Encore faut il y parvenir…Une comédie sur l’art de vivre seul avec quelqu’un d’autre.Le saviez-vous ?Par l’auteur de « 20 ans après ! », « La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? » et « Mariés au premier ringard ». JULIEN SIGALAS

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ALCAZAR 170 COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33