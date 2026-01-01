Comment regarder les images des crimes nazis ? Mémorial de la Shoah Paris

À l’occasion de la parution de Auschwitz. L’image comme source de Tal Bruttmann et Christoph Kreutzmüller, Seuil, 2025.

Dans ce livre-compagnon de l’exposition du Mémorial de la Shoah, Comment les nazis ont photographié leurs crimes, les commissaires et historiens Tal Bruttmann et Christoph Kreutzmüller prolongent l’incroyable et remarquable travail débuté il y a une dizaine d’années autour de l’Album d’Auschwitz. Quel regard poser sur ces images ? Que nous apprennent aujourd’hui ces photographies des crimes commis par les nazis dans les derniers mois de la guerre, quand des centaines de milliers de Juifs hongrois furent déportés à Auschwitz-Birkenau ?­

En présence des auteurs.

En conversation avec Bertrand Richard, auteur et éditeur.

RÉSERVER

Rencontre – Cycle « Autour du 27 janvier. 81e anniversaire de la « libération » d’Auschwitz-Birkenau »

Le dimanche 25 janvier 2026

de 17h00 à 19h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-25T18:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-25T17:00:00+02:00_2026-01-25T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

