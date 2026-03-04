Comment répondre à la violence du capitalisme ?, Bains des Pâquis, Genève

Comment répondre à la violence du capitalisme ? Dimanche 15 mars, 10h00 Bains des Pâquis

CHF 0.-, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T10:00:00+01:00 – 2026-03-15T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T10:00:00+01:00 – 2026-03-15T13:00:00+01:00

Le capitalisme n’est pas seulement un système économique : c’est un ordre social qui façonne nos vies, nos rapports aux autres, à la nature, au temps et même à nous-mêmes. Mais que faire lorsque cet ordre devient violent, par ses inégalités, ses exclusions, sa logique de profit à tout prix ? Peut-on lui résister, lui opposer une autre vision du monde, plus juste, plus humaine ? À partir des livres Saint Luigi – Comment répondre à la violence du capitalisme et Parasites de Nicolas Framont, un espace de réflexion collective sera ouvert pour penser cette violence systémique et les formes de réponse possibles : individuelles, collectives, politiques, éthiques. Un appel à la lucidité, mais aussi à l’action.

Avec Nicolas Framont Sociologue français, fondateur et rédacteur en chef de Frustration Magazine. Auteur de nombreux ouvrages.

Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève 1201 Les Pâquis Genève

