Comment s’adapter au changement climatique ? sentier nature objectif fraicheur abbaye aux dames Caen 17 octobre 2025 17:00

Calvados

Comment s’adapter au changement climatique ? sentier nature objectif fraicheur abbaye aux dames Place Reine Mathilde Caen Calvados

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

2025-10-17

Comment concilier le sauvage et le domestique, la vie urbaine et l’arbre, comment développer la présence du végétal et de l’animal alors que toute notre vie contemporaine visent à les faire disparaître ?

Allure modérée.

Circuit de 8/9 km

proposé par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement ( CPIE )

Inscription du lundi au vendredi, 9h > 12h30 et 14h > 17h

07.83.10.01.29 ou reservation@CPIEvdo.fr

abbaye aux dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Comment s’adapter au changement climatique ? sentier nature objectif fraicheur

How can we reconcile the wild and the domestic, urban life and the tree? How can we develop the presence of plants and animals when our whole contemporary life aims to make them disappear?

Moderate pace.

8/9 km circuit

proposed by the Centre permanent d?initiatives pour l?environnement ( CPIE )

Registration Monday to Friday, 9am > 12:30pm and 2pm > 5pm

07.83.10.01.29 or reservation@CPIEvdo.fr

German : Comment s’adapter au changement climatique ? sentier nature objectif fraicheur

Wie kann man das Wilde und das Häusliche, das Stadtleben und den Baum in Einklang bringen, wie kann man die Präsenz von Pflanzen und Tieren entwickeln, wenn unser gesamtes zeitgenössisches Leben darauf abzielt, sie verschwinden zu lassen?

In gemäßigtem Tempo.

Rundgang von 8/9 km

vorgeschlagen vom Centre permanent d’initiatives pour l’environnement ( CPIE )

Anmeldung von Montag bis Freitag, 9.00 > 12.30 und 14.00 > 17.00 Uhr

07.83.10.01.29 oder reservation@CPIEvdo.fr

Italiano :

Come possiamo conciliare il selvatico e il domestico, la vita urbana e l’albero? Come possiamo sviluppare la presenza di piante e animali quando tutta la nostra vita contemporanea mira a farli scomparire?

Passo moderato.

Circuito di 8/9 km

proposto dal Centro permanente di iniziative per l’ambiente (CPIE)

Iscrizioni dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

07.83.10.01.29 o reservation@CPIEvdo.fr

Espanol :

¿Cómo conciliar lo salvaje y lo doméstico, la vida urbana y el árbol? ¿Cómo desarrollar la presencia de plantas y animales cuando toda nuestra vida contemporánea pretende hacerlos desaparecer?

Ritmo moderado.

Circuito de 8/9 km

propuesto por el Centre permanent d’initiatives pour l’environnement ( CPIE )

Inscripciones de lunes a viernes, 9 h > 12.30 h y 14 h > 17 h

07.83.10.01.29 o reservation@CPIEvdo.fr

