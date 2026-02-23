Comment s’aime-t-on quand on va mal ? Auditorium des Champs Libres Rennes Vendredi 27 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

Comment apprendre à s’aimer et à aimer, amoureusement, familialement, amicalement, malgré la vulnérabilité, la honte ou la dépendance

Quand la maladie, la fatigue psychique ou les accidents de la vie fragilisent l’estime de soi, l’alchimie de l’amour devient encore plus mystérieuse, complexe, instable. S’aimer et aimer, est-ce aussi se donner la chance de se réparer, en acceptant de ne pas pouvoir se sauver seul ? Quelle place pour le regard des autres, pour les proches, pour les soignants ? Avec **Taous Merakchi**, autrice ; **Fouzia Taouzari**, psychologue clinicienne et psychanalyste ; **François Mallet**, auteur et comédien et **MIOH**, artiste.

Un groupe de 10 personnes, principalement étudiantes, s’est réuni de façon hebdomadaire pour imaginer 3 Grandes Assemblées co-construites avec **Emmanuel Davidenkoff**, rédacteur en chef chargé des événements au **Monde**. Cette rencontre est portée plus spécifiquement par **Aude, Jovanny, Louis et Valentin**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T20:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



