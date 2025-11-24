Comment se projeter de manière optimiste dans l’avenir ? Deborah Pardo Auditorium de la Maire des 1er et 7ème arrondissements Marseille 1er Arrondissement

Comment se projeter de manière optimiste dans l’avenir ? Deborah Pardo

Lundi 24 novembre 2025 de 19h à 21h.

Accueil à partir de 18h30. Auditorium de la Maire des 1er et 7ème arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 19:00:00

fin : 2025-11-24 21:00:00

Date(s) :

2025-11-24

Nous sommes à l’aube d’un changement de paradigme sociétal majeur. Où les frictions s’élèvent entre ceux qui tiraient bénéfice de l’ancien monde et ceux qui ne s’y projettent pas. Nous sommes alors dans le flou, comme pris dans une tempête.

Nous sommes à l’aube d’un changement de paradigme sociétal majeur. Où les frictions s’élèvent entre ceux qui tiraient bénéfice de l’ancien monde et ceux qui ne s’y projettent pas. Nous sommes alors dans le flou, comme pris dans une tempête. Et qui sont les animaux les mieux adaptés à voler dans les tempêtes ? Les albatros. En tant que spécialiste des albatros, exploratrice polaire, maman hypersensible et entrepreneure en leadership, j’ai mis au point et vous présenterai une méthode pour aider chacun et chacune à trouver son cap d’impact dans l’incertitude la boussole des Leaders d’Envergure. Avec l’ambition de redonner de l’espoir car sinon à quoi bon ?



Deborah Pardo est docteure en écologie,

Scientifique à impact

Près de 15 expéditions en arctique et antarctique

Conférencière environnement et leadership

Guide naturaliste en Antarctique

Administratrice du Parc National des Calanques

Élue Top 20 des femmes innovantes, elle fait partie de la prestigieuse Société des explorateurs français. .

Auditorium de la Maire des 1er et 7ème arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 78 67 85 upop13@free.fr

English :

We’re at the dawn of a major societal paradigm shift. Friction is rising between those who benefited from the old world and those who do not. It’s as if we’re caught in a storm.

German :

Wir stehen an der Schwelle zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Paradigmenwechsel. Wo die Reibungen zwischen denen, die von der alten Welt profitierten, und denen, die sich nicht in diese Welt hineinversetzen können, zunehmen. Wir befinden uns dann im Unklaren, wie in einem Sturm gefangen.

Italiano :

Siamo all’alba di un importante cambiamento di paradigma sociale. Si sta creando un attrito tra coloro che hanno beneficiato del vecchio mondo e coloro che non ne hanno beneficiato. Ci troviamo in uno stato di limbo, come in una tempesta.

Espanol :

Estamos en los albores de un importante cambio de paradigma social. Aumentan las fricciones entre los que se beneficiaban del viejo mundo y los que no. Estamos en un estado de limbo, como atrapados en una tormenta.

L’événement Comment se projeter de manière optimiste dans l’avenir ? Deborah Pardo Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille