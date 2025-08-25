Comment se révolter ? Conférence Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Comment se révolter ? Conférence Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp jeudi 12 février 2026.

Comment se révolter ? Conférence

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12 21:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Qui se révolte, comment et à quel moment ? Pour répondre à ces questions, Patrick Boucheron nous propose de nous tourner vers le Moyen Âge. Pas seulement à travers ses grands personnages, même si l’on apprendra au passage que Robin des Bois n’est pas celui que l’on croit. Pour l’historien, la révolte se découvre en prêtant l’oreille aux voix étouffées dans les archives. Il s’agit désormais d’une révolte moins héroïque, moins flamboyante. Mais tout aussi puissante. Parce qu’elle nous révèle qu’hier comme aujourd’hui, entre l’obéissance aveugle et la rébellion violente, il existe toute une gamme d’attitudes possibles pour s’émanciper, ne pas se laisser faire et inventer sa propre vie. Patrick Boucheron Historien élu au Collège de France, sa leçon inaugurale, Ce que peut l’histoire (2015), a marqué les

esprits. Son objet de recherche porte sur le Moyen Âge, mais aussi sur l’écriture de l’histoire. Il publie de nombreux ouvrages dont l’ouvrage collectif Histoire mondiale de la France (2017) où il a rénové l’idée qu’on se fait de l’Histoire. Il est à l’origine de nombreuses émissions sur France Inter et France Culture et Arte depuis 2022. En 2024, il est l’un des 4 scénaristes de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Tout public .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comment se révolter ? Conférence Guingamp a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol