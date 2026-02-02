Comment trouver des morilles ?

Pontpoint Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-05 2026-04-18

Les morilles sont des champignons très recherchés au printemps, à la saveur unique et à l’apparence iconique. Mais leur habitat et leur fonctionnement particulier, ainsi que leur raréfaction, rendent sa recherche fastidieuse et souvent infructueuse.

Cette sortie vous apprendra tout ce qu’il y a à savoir sur les morilles, de leur fonctionnement à leur identification, en passant par leur habitats préférés pour mettre toutes les chances d’en trouver de votre côté.

Sorties les dimanche 29 mars, dimanche 5 avril et samedi 18 avril.

Réservation obligatoire auprès de l’organisateur aux contacts ci-dessous.

Par mail lessecretsdelaforetei@gmail.com

Par téléphone 07 77 30 78 67

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 7 77 30 78 67 lessecretsdelaforetei@gmail.com

English :

Morels are highly sought-after spring mushrooms, with their unique flavor and iconic appearance. But their particular habitat and functioning, as well as their rarity, make finding them tedious and often fruitless.

This outing will teach you everything there is to know about morels, from how they work to how to identify them, including their preferred habitats, so you’ll have every chance of finding one on your side.

Outings on Sunday March 29, Sunday April 5 and Saturday April 18.

Booking essential with the organizer at the contacts below.

By e-mail: lessecretsdelaforetei@gmail.com

By phone: 07 77 30 78 67

L’événement Comment trouver des morilles ? Pontpoint a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte