Comment va Votre Dame ? La Guerche-sur-l’Aubois
Comment va Votre Dame ? La Guerche-sur-l’Aubois samedi 13 septembre 2025.
Comment va Votre Dame ?
Quai Bures-sur-Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 20:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Découvrez Comment va Votre Dame ?, la nouvelle pièce de la Compagnie Bobèche
La Compagnie Bobèche est heureuse de vous inviter à découvrir sa nouvelle création originale Comment va Votre Dame ? , le samedi 13 septembre à 20h30 à la salle municipale de La Guerche-sur-l’Aubois. Une soirée théâtrale pleine de surprises et d’émotions vous attend, à ne pas manquer ! .
Quai Bures-sur-Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire compagniebobechc968@gmail.com
English :
Discover Comment va Votre Dame, the new play by Compagnie Bobèche
German :
Entdecken Sie Comment va Votre Dame?, das neue Stück der Compagnie Bobèche
Italiano :
Scopri Comment va Votre Dame, il nuovo spettacolo della Compagnie Bobèche
Espanol :
Descubra Comment va Votre Dame, la nueva obra de la Compagnie Bobèche
L’événement Comment va Votre Dame ? La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Loire en Berry