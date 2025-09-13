Comment va Votre Dame ? La Guerche-sur-l’Aubois

Quai Bures-sur-Dives La Guerche-sur-l'Aubois Cher

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Découvrez Comment va Votre Dame ?, la nouvelle pièce de la Compagnie Bobèche

La Compagnie Bobèche est heureuse de vous inviter à découvrir sa nouvelle création originale Comment va Votre Dame ? , le samedi 13 septembre à 20h30 à la salle municipale de La Guerche-sur-l’Aubois. Une soirée théâtrale pleine de surprises et d’émotions vous attend, à ne pas manquer ! .

Quai Bures-sur-Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire compagniebobechc968@gmail.com

English :

Discover Comment va Votre Dame, the new play by Compagnie Bobèche

German :

Entdecken Sie Comment va Votre Dame?, das neue Stück der Compagnie Bobèche

Italiano :

Scopri Comment va Votre Dame, il nuovo spettacolo della Compagnie Bobèche

Espanol :

Descubra Comment va Votre Dame, la nueva obra de la Compagnie Bobèche

