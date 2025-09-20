Comment vit la ville ? musée archéologique départemental de Jublains Jublains

Comment vit la ville ? 20 et 21 septembre musée archéologique départemental de Jublains Mayenne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

L’évolution de l’urbanisme de l’époque gauloise à nos jours. Comment les villes sont organisées, quels sont les bâtiments qu’on y retrouve et leur emplacement? Et enfin, quelle relation ont les habitants avec leur ville ?

musée archéologique départemental de Jublains 13 rue de la libération 53160 Jublains Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 58 13 20 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.jublains@lamayenne.fr »}] https://patrimoine.lamayenne.fr/jublains/

P.Beltrami – Mayenne Tourisme