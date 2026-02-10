Comment vit-on le monde d’aujourd’hui ? théâtre forum Lignac
Comment vit-on le monde d’aujourd’hui ? théâtre forum Lignac samedi 28 mars 2026.
Comment vit-on le monde d’aujourd’hui ? théâtre forum
Salle des fêtes Lignac Indre
Gratuit
Début : Samedi 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez découvrir le théâtre forum et participer…
12 personnes ont participé à un atelier de création encadré par Émilie Renoncet et Bruno Aucante de la Barda Compagnie.
Trois pièces ont été écrites ensemble La moutarde monte au nez ; EHPAD cause toujours ! et La mine de la discorde. Elles parlent du vivre ensemble, d’éco-anxiété, du système dans lequel nous vivons. Par la technique du théâtre-forum, ces pièces ont pour but de faire réagir, participer et d’interroger le public.
On vous attend nombreux et nombreuses lors de ces soirées !
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 7 87 76 84 18
English :
Come and discover forum theater and take part…
