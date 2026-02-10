Comment vit-on le monde d’aujourd’hui ? théâtre forum Lignac

Comment vit-on le monde d’aujourd’hui ? théâtre forum

Salle des fêtes Lignac

Samedi 2026-03-28 18:30:00

2026-03-28

Venez découvrir le théâtre forum et participer…

12 personnes ont participé à un atelier de création encadré par Émilie Renoncet et Bruno Aucante de la Barda Compagnie.

Trois pièces ont été écrites ensemble La moutarde monte au nez ; EHPAD cause toujours ! et La mine de la discorde. Elles parlent du vivre ensemble, d’éco-anxiété, du système dans lequel nous vivons. Par la technique du théâtre-forum, ces pièces ont pour but de faire réagir, participer et d’interroger le public.

On vous attend nombreux et nombreuses lors de ces soirées !

Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 7 87 76 84 18

