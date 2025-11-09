Comment vivre et intégrer ses élotions en famille Gymnase du Juncher-Salle de motricité-1er étage Dieulefit
Comment vivre et intégrer ses élotions en famille Gymnase du Juncher-Salle de motricité-1er étage Dieulefit dimanche 9 novembre 2025.
Comment vivre et intégrer ses élotions en famille
Gymnase du Juncher-Salle de motricité-1er étage Gymnase du Juncher-Salle de motricité Dieulefit Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Par famille
Début : 2025-11-09 09:45:00
fin : 2025-11-16 11:45:00
2025-11-09 2025-11-16 2025-11-30
Découvrez comment gérer vos difficultés émotionnelles à travers une pratique simple, accessible à tous et réutilisable au quotidien et en autonomie.
Gymnase du Juncher-Salle de motricité-1er étage Gymnase du Juncher-Salle de motricité Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 33 94 94 evs_lelien26@orange.fr
English :
Discover how to manage your emotional difficulties through a simple practice, accessible to all and reusable on a daily basis and independently.
German :
Entdecken Sie, wie Sie Ihre emotionalen Schwierigkeiten durch eine einfache Praxis bewältigen können, die für jeden zugänglich ist und im Alltag und in Eigenregie wiederverwendet werden kann.
Italiano :
Scoprite come gestire le vostre difficoltà emotive attraverso una pratica semplice, accessibile a tutti e utilizzabile quotidianamente in modo indipendente.
Espanol :
Descubra cómo gestionar sus dificultades emocionales a través de una práctica sencilla, accesible para todos y que puede utilizarse de forma independiente a diario.
