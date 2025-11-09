Comment vivre et intégrer ses élotions en famille Gymnase du Juncher-Salle de motricité-1er étage Dieulefit

Comment vivre et intégrer ses élotions en famille

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Par famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:45:00

fin : 2025-11-16 11:45:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-16 2025-11-30

Découvrez comment gérer vos difficultés émotionnelles à travers une pratique simple, accessible à tous et réutilisable au quotidien et en autonomie.

Gymnase du Juncher-Salle de motricité-1er étage Gymnase du Juncher-Salle de motricité Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 33 94 94 evs_lelien26@orange.fr

English :

Discover how to manage your emotional difficulties through a simple practice, accessible to all and reusable on a daily basis and independently.

German :

Entdecken Sie, wie Sie Ihre emotionalen Schwierigkeiten durch eine einfache Praxis bewältigen können, die für jeden zugänglich ist und im Alltag und in Eigenregie wiederverwendet werden kann.

Italiano :

Scoprite come gestire le vostre difficoltà emotive attraverso una pratica semplice, accessibile a tutti e utilizzabile quotidianamente in modo indipendente.

Espanol :

Descubra cómo gestionar sus dificultades emocionales a través de una práctica sencilla, accesible para todos y que puede utilizarse de forma independiente a diario.

