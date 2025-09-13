Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon Bischwiller

Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Samedi 2025-09-13 13:00:00

Deux descendants de Georges Méliès redonnent vie à l’épopée lunaire de leur aïeul à grand renfort de musique, d’humour, de magie et de sucreries. En moins d’une heure, on traverse 380 000 km, on découvre les secrets des illusions d’optique, les bienfaits d’une pastille à la menthe et les mystères des sélénites… Un spectacle familial, inventif et délicieusement rétro, qui mêle science, fantaisie et poésie pour le plaisir de tous !

Gratuit sans inscription.

Théâtre d’objets & musique Dès 8 ans.

Dans le cadre de la journée festive 40 ans de la MAC

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Two descendants of Georges Méliès bring their grandfather?s lunar epic back to life with music, humor, magic and sweets. In less than an hour, we travel 380,000 km, discover the secrets of optical illusions, the benefits of a mint and the mysteries of selenites?

German :

Zwei Nachfahren von Georges Méliès erwecken das Mond-Epos ihres Vorfahren mit viel Musik, Humor, Magie und Süßigkeiten zum Leben. In weniger als einer Stunde reisen Sie 380.000 km, entdecken die Geheimnisse der optischen Täuschungen, die Vorteile eines Pfefferminzbonbons und die Geheimnisse der Seleniten

Italiano :

Due discendenti di Georges Méliès riportano in vita l’epopea lunare del nonno con musica, umorismo, magia e dolci. In meno di un’ora, percorriamo 380.000 km, scopriamo i segreti delle illusioni ottiche, i benefici di una mentina e i misteri della selenite?

Espanol :

Dos descendientes de Georges Méliès reviven la epopeya lunar de su abuelo con música, humor, magia y dulces. En menos de una hora, recorremos 380.000 km, descubrimos los secretos de las ilusiones ópticas, los beneficios de un caramelo de menta y los misterios de las selenitas?

