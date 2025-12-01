Commerces ouverts Bayeux

Commerces ouverts

Les commerces du Bessin seront ouverts les dimanches 14 et 21 décembre. De quoi préparer sereinement vos achats de fin d’année !

Bessin Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com

English : Commerces ouverts

Shops in the Bessin will be open on Sundays, December 14 and 21. So you can prepare for your end-of-year shopping with peace of mind!

