Commerces ouverts Bayeux
Commerces ouverts Bayeux dimanche 14 décembre 2025.
Commerces ouverts
Bessin Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-21
Les commerces du Bessin seront ouverts les dimanches 14 et 21 décembre. De quoi préparer sereinement vos achats de fin d’année !
Bessin Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com
English : Commerces ouverts
Shops in the Bessin will be open on Sundays, December 14 and 21. So you can prepare for your end-of-year shopping with peace of mind!
