Commerces ouverts les dimanches de l’Avent Obernai

Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21
Pour vous permettre d’effectuer vos achats de Noël sereinement, les magasins seront exceptionnellement ouverts les dimanches de l’Avent 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre de 10h-18h. Parkings gratuits le dimanche ainsi que la navette de Noël. .
Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr
English :
To enable you to do your Christmas shopping with peace of mind, the stores will be exceptionally open on Advent Sundays: November 30, December 7, 14 and 21 from 10am-6pm.
German :
Damit Sie Ihre Weihnachtseinkäufe in Ruhe erledigen können, sind die Geschäfte an den Adventssonntagen ausnahmsweise geöffnet: 30. November, 7., 14. und 21. Dezember von 10:00 bis 18:00 Uhr.
Italiano :
Per permettervi di fare i vostri acquisti natalizi in tutta tranquillità, i negozi saranno eccezionalmente aperti nelle domeniche d’Avvento: 30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre dalle 10.00 alle 18.00.
Espanol :
Para que pueda hacer sus compras navideñas con tranquilidad, las tiendas abrirán excepcionalmente los domingos de Adviento: 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre, de 10.00 a 18.00 h.
