Commerces ouverts les dimanches de l’Avent

Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Pour vous permettre d’effectuer vos achats de Noël sereinement, les magasins seront exceptionnellement ouverts les dimanches de l’Avent 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre de 10h-18h.

Pour vous permettre d’effectuer vos achats de Noël sereinement, les magasins seront exceptionnellement ouverts les dimanches de l’Avent 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre de 10h-18h. Parkings gratuits le dimanche ainsi que la navette de Noël. .

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

To enable you to do your Christmas shopping with peace of mind, the stores will be exceptionally open on Advent Sundays: November 30, December 7, 14 and 21 from 10am-6pm.

German :

Damit Sie Ihre Weihnachtseinkäufe in Ruhe erledigen können, sind die Geschäfte an den Adventssonntagen ausnahmsweise geöffnet: 30. November, 7., 14. und 21. Dezember von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Italiano :

Per permettervi di fare i vostri acquisti natalizi in tutta tranquillità, i negozi saranno eccezionalmente aperti nelle domeniche d’Avvento: 30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

Para que pueda hacer sus compras navideñas con tranquilidad, las tiendas abrirán excepcionalmente los domingos de Adviento: 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre, de 10.00 a 18.00 h.

L’événement Commerces ouverts les dimanches de l’Avent Obernai a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme d’Obernai