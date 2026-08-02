Commerces ouverts les dimanches de l’Avent Obernai
dimanche 29 novembre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Commerces ouverts les dimanches de l’Avent
Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29 2026-12-06 2026-12-13 2026-12-20
Pour vous permettre d’effectuer vos achats de Noël sereinement, les magasins seront exceptionnellement ouverts les dimanches de l’Avent : 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre de 10h-18h.
Pour vous permettre d’effectuer vos achats de Noël sereinement, les magasins seront exceptionnellement ouverts les dimanches de l’Avent : 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre de 10h-18h. Parkings gratuits le dimanche ainsi que la navette de Noël. .
Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr
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English :
To help you enjoy your holiday shopping with peace of mind, stores will be open on Sundays during Advent—November 29, and December 6, 13, and 20—from 10 a.m. to 6 p.m.
L’événement Commerces ouverts les dimanches de l’Avent Obernai a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme d’Obernai
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