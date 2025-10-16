Commission Bâtiment durable méditerranéen Mairie de Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons

Commission Bâtiment durable méditerranéen Jeudi 16 octobre, 08h30 Mairie de Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T08:30:00 – 2025-10-16T17:30:00

Fin : 2025-10-16T08:30:00 – 2025-10-16T17:30:00

Bioclimatisme, matériaux biosourcés, réemploi… découvrez des projets architecturaux de bâtiments durables méditerranéens du quotidien : écoles, bureaux, habitat collectif… en phase de conception, chantier et usage.

Présentés par les professionnels du bâtiment qui dessinent et réalisent ces projets. Une opportunité d’échanger avec eux !

Participation gratuite la matinée, l’après-midi ou journée entière

Mairie de Septèmes-les-Vallons Place Didier Tramoni 13240 Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons 13240 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

©EnvirobatBDM