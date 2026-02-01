Commission de contrôle des listes électorales

7 avenue Olivier Guichard La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-19 12:30:00

Date(s) :

2026-02-19

La commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales se réunira prochainement à l’Hôtel de Ville, en salle du Conseil Municipal.

Conformément aux obligations réglementaires, cette information est rendue publique par voie de presse locale ainsi que par sa mise en ligne sur le site internet de la commune.

La séance est ouverte au public. Toutefois, seuls les membres de la commission ont accès aux dossiers examinés au cours de la réunion. .

L’événement Commission de contrôle des listes électorales La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-01-30 par ADT44