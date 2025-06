Commission évènement – Manou Partages Nantes 16 juin 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-16 14:00 – 15:00

Gratuit : non Age maximum : 99

Ce temps de rencontre à lieu 1 fois par mois et permet à chacun.e de proposer des événements qu’ils souhaiteraient sur le quartier. ???? Chacun.e proposent différentes idées : vide grenier, fête des voisins, fête de quartier… et vous quelles sont vos propositions ?

Manou Partages Nantes 44300