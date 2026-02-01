COMMISSION LOCALE DE LA BIODIVERSITÉ Villefort

Salle Oustaou Nostre Villefort Lozère

Gratuit
Dans le cadre de l’ABC Pourcharesses-Villefort, suite au programme d’action défini lors de la réunion de lancement le 3 décembre dernier, les Mairies de VILLEFORT et POURCHARESSES vous invitent le lundi 16 février à 18h
Dans le cadre de l’ABC Pourcharesses-Villefort, suite au programme d’action défini lors de la réunion de lancement le 3 décembre dernier, les Mairies de VILLEFORT et POURCHARESSES vous invitent le lundi 16 février à 18h à la salle OUSTAOU NOSTRE (près de la Halle aux Sports) de VILLEFORT

Le Comité de Pilotage a reçu de nombreuses propositions d’inventaires et d’animations de la part de professionnels de l’environnement mais aussi d’habitants.
Nous aurons ensemble à construire le programme des actions 2026, dans le cadre du budget ABC.

Pour vous recevoir au mieux, indiquez votre présence par mail à biodiv.vil.pour@gmail.com   .

Salle Oustaou Nostre Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 26  biodiv.vil.pour@gmail.com

English :

As part of the Pourcharesses-Villefort ABC, following the action program defined at the kick-off meeting on December 3, the Mairies of VILLEFORT and POURCHARESSES invite you to a meeting on Monday February 16 at 6pm
To ensure you are well received, please indicate your attendance by e-mail to biodiv.vil.pour@gmail.com

