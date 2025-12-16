Common People / La nuit Britrock SUPERSONIC Paris

COMMON PEOPLE

On vous promet, vous vous sentirez comme Oasis : « I’m feeling Supersonic, give me gin & tonic ! »

Vous êtes adeptes des sons British allant de David Bowie à Arctic Monkeys en passant par Oasis ? La soirée « Common People » vous transportera dans une des vibe les plus British

Live tribute à 1h de The Notions

DJ Set British Rock de Marques de Sad et Louis Shakermaker

Oasis / Arctic Monkeys / David Bowie / Blur / Joy Division / Franz Ferdinand / The Cure / Radiohead / The Libertines / The Smiths / Pulp / The Clash / Suede / The Stone Roses / The Beatles / Placebo / Supergrass / The Rolling Stones / Pink Floyd / Queen / Muse / The Police / Kasabian / Primal Scream / The Who / Bloc Party / New Order / Kaiser Chiefs …

Pour t’ambiancer dès maintenant : https://spoti.fi/3skE59z

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le samedi 17 janvier 2026

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 15 EUR Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

