Commun vivant: Sorties nature en ville Pau

Commun vivant: Sorties nature en ville

Agglomération Pau Béarn Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-03-21

À l’échelle de votre quartier, en ville ou en périphérie, Commun Vivant accompagne les habitants dans la préservation de leur environnement proche, en renforçant les connaissances du vivant et la compréhension des enjeux sociaux et environnementaux de notre époque.

Au fil de l’année, le programme propose de nombreuses visites pour (re)découvrir la biodiversité urbaine et péri-urbaine, observer, comprendre et échanger sur le terrain. Les sorties sont accessibles à tous les publics, avec une approche concrète, pédagogique et adaptée aux différents âges. .

Agglomération Pau Béarn Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com

