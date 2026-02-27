Commun vivant: Sorties nature en ville Pau
Commun vivant: Sorties nature en ville Pau samedi 21 mars 2026.
Commun vivant: Sorties nature en ville
Début : 2026-03-21
fin : 2026-06-19
2026-03-21
À l’échelle de votre quartier, en ville ou en périphérie, Commun Vivant accompagne les habitants dans la préservation de leur environnement proche, en renforçant les connaissances du vivant et la compréhension des enjeux sociaux et environnementaux de notre époque.
Au fil de l’année, le programme propose de nombreuses visites pour (re)découvrir la biodiversité urbaine et péri-urbaine, observer, comprendre et échanger sur le terrain. Les sorties sont accessibles à tous les publics, avec une approche concrète, pédagogique et adaptée aux différents âges. .
