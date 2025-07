Before 360 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Before 360 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine jeudi 10 juillet 2025.

LE CONCEPT ?

7 jeunes DJ’s prennent les commandes du Club 360 pour 4 heures de sets : rap, baile funk et électro.

Pendant ce temps, des VJ·e·s talentueux·ses contrôlent en live les 11 projecteurs de la salle pour une expérience visuelle immersive.

Transporté·e par le son, enveloppé·e par l’image : tu ne fais pas qu’écouter le set, tu le vis !

BEFORE 360, c’est découvrir une expérience à 360° qui va te transporter…

LE LINE UP

Toutencamo

Âgé de seulement 24 ans, Toutencamo, également connu sous le nom de DJ CAMO, est un talentueux DJ, naviguant entre Nantes et Paris. Passionné par le rap sous toutes ses formes, il s’inspire de la diversité de ses multiples sous-genres, allant de la trap à la rage, en incluant la plug.

Doté d’une énergie contagieuse et d’une sélection musicale méticuleuse, il aura l’honneur d’ouvrir la soirée, instaurant ainsi l’atmosphère idéale. Une excellente raison pour arriver tôt et profiter pleinement de l’événement !

TIM AMARIA

Tim Armaria est un jeune artiste nantais qui se distingue en tant que Dj et Producer. Inspiré par des genres tels que la Trap, le Rap, New Wave, Rap US, et des sonorités plus électro comme l’Hyperpop ou la Digicore, Tim veille à construire des DJ SET uniques et captivant.

FANILO404

Fanilo 404 est un DJ parisien émergent, actif sur la scène rap et baile funk.

GOU B2B TIM

LES MAMAZ (Yamaha & Canicule on the block)

LES MAMAZ est un duo composé de Yamaha et Canicule on the Block. Ensemble, elles créent une atmosphère unique mêlant influences hip-hop, afrobeat, dancehall et musiques électroniques, offrant des performances énergiques et festives qui captivent leur public.

Le jeudi 10 juillet 2025

de 19h30 à 23h30

gratuit

Tout public.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/before-360/