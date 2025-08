Loraine James presents Whatever the Weather A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Loraine James presents Whatever the Weather A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine jeudi 25 septembre 2025.

Projet parallèle et atmosphérique de la productrice anglaise, Whatever The Weather explore des climats intérieurs en suspension, entre piano minimaliste, field recording et synthés flottants. Un live A/V tout en nuances, pour celles et ceux qui aiment quand l’électronique respire.

Pour cette première édition, nous avons le plaisir d’accueillir Loraine James également connue sous son alias Whatever the Weather, qui présentera son A/V shows inédit.

Au fil d’une série de sorties remarquables, la productrice du nord de Londres Loraine James s’est imposée comme l’une des voix les plus singulières et novatrices de la scène électronique contemporaine. Reconnue pour ses productions hybrides sur le label Hyperdub (mêlant IDM, jazz et musiques club britanniques) James a également développé un projet parallèle plus introspectif sous le nom de Whatever The Weather. À travers cet alias, elle s’éloigne des structures percussives pour explorer une approche plus libre, intuitive et atmosphérique.

Avec un deuxième album sous cette identité, Whatever The Weather II, elle approfondit l’univers intime introduit sur le premier disque en 2022. Là où le précédent évoquait des paysages glacés, ce nouvel album s’oriente vers des climats plus chaleureux, en tissant des textures riches, du field recording et des mélodies fragmentées dans une trame sonore mouvante. Chaque morceau est nommé par degré selon sa “température émotionnelle” au moment de sa création, exprimant des états d’âme changeants à travers des synthétiseurs modulaires, des pianos minimalistes, du bruit ambiant et une instrumentation principalement issue de sessions d’impros.

Là où les albums signés Loraine James privilégient souvent l’urgence, la collaboration et le commentaire social, Whatever The Weather II adopte une posture plus introspective, ouverte, flottante, et émotionnellement instable. C’est un témoignage de l’étendue de la profondeur du langage musical de James, fondé sur l’instinct et les variations de son climat intérieur.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 20h00 à 23h30

payant Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/loraine-james-presents-whatever-the-weather-a-v/ communication@communalesaintouen.com https://www.facebook.com/communalesaintouen/ https://www.facebook.com/communalesaintouen/