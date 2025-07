ZULI presents ‘Lambda’ Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

ZULI presents ‘Lambda’ Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine jeudi 27 novembre 2025.

Ahmed El Ghazoly, alias ZULI, est un musicien, producteur et artiste originaire du Caire, en Égypte. À l’international, ZULI est surtout connu pour ses sorties sur le label UIQ de Lee Gamble, où il combine des expérimentations autour du rap/hip-hop avec de la musique électronique à la fois destinée à l’écoute et au dancefloor. Au niveau local, au Caire, ZULI est reconnu pour son travail dans la scène hip-hop avec le rappeur Abyusif, et pour son implication dans la scène électronique via la création du label irsh avec l’artiste Rama.

La musique de ZULI est soutenue par des artistes de divers horizons, allant d’Aphex Twin et Autechre à Richie Hawtin, témoignant de la grande diversité de son univers sonore. Depuis 2016, il anime une émission mensuelle sur NTS Radio, avec une heure consacrée à des artistes invités, souvent des DJs émergents ou rencontrés lors de ses tournées à travers le monde.

À l’occasion de sa venue aux Lives Immersifs de Communale, Zuli nous présentera un A/V show exclusif en France, lié aux morceaux sortis sur son dernier album ‘Lambda’.

Fer de lance de la scène électronique du Caire, ZULI fusionne beats déconstruits, chaos maîtrisé et textures accidentées. Son nouveau show A/V, autour de l’album Lambda, mêle narration sonore fragmentée et visuels tranchants. Une création exclusive pour Communale.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 20h00 à 23h30

payant

13€ tarif réduit préventes

16€ tarif plein préventes

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-27T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-28T00:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-27T20:00:00+02:00_2025-11-27T23:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/zuli-presents-lambda/