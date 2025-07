Sara Persico et Mika Oki – Sphaîra A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Sara Persico et Mika Oki – Sphaîra A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine jeudi 18 décembre 2025.

Sara Persico est une artiste sonore issue de la scène underground napolitaine et basée à Berlin. Son travail se centre autour de la musique électronique analogue et du field recording. Mika Oki est une DJ et productrice franco-japonaise basée à Bruxelles, experte en conception spatiale et en électro-acoustique.

Inspirée par l’album du même nom, Sphaîra est une performance audiovisuelle née de la collaboration entre les deux artistes, intégrant des enregistrements réalisés dans le dôme de Niemeyer à Tripoli, au Liban. Ce lieu, à l’acoustique unique et au passé chargé (de l’utopie architecturale à la zone militaire) devient ici le cœur d’un voyage sensoriel.

À travers une scénographie lumineuse et un univers sonore immersif, Sphaîra recrée l’énergie du théâtre de béton. Formes abstraites et effets stroboscopiques transforment la perception visuelle, brouillant la frontière entre réalité etimagination. Sphaîra interroge et élargit la perception du public. Le rythme délibérément lent des transformations visuelles favorise une immersion méditative, incitant les spectateurs à explorer les profondeurs de leur propre conscience. Sphaîra interroge notre rapport à l’espace, à la mémoire et à la conscience, en proposant une plongée poétique au croisement de l’architecture, du son et de la lumière.

Deux artistes à la frontière du son, de la lumière et de l’architecture. Avec Sphaîra, elles réactivent l’énergie d’un bâtiment mythique (le dôme de Niemeyer à Tripoli) à travers une performance envoûtante, lente, stroboscopique, presque méditative. Un espace à habiter autant qu’à écouter.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 20h00 à 23h30

payant

13€ tarif réduit préventes

16€ tarif plein préventes

Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/sara-persico-et-mika-oki-sphaira-a-v/