Como as Flores Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Impulsé en 2023, ce trio d’affranchis donne à entendre, selon les mots de Jean-Marie Machado, « une musique de clarté et de poésie sous-tendue par de petites danses immuables et de belles plages de transes rythmiques ». Tout en vivacité fureteuse, d’un instinct à l’autre, ce tout nouvel album Como as Flores exsude un frémissant plaisir du jeu, sans règle préétablie, qui s’épanouit et se propage encore davantage en live.

Éminent aventurier musical, Jean-Marie Machado creuse le sinueux sillon d’un jazz protéiforme, toujours en quête d’autres horizons. Actif au sein de formations très diverses, il revient de façon régulière vers le trio. Pour celui-ci, il s’allie à Ze Luis Nascimento (batterie, percussions digitales) et Claude Tchamitchian (contrebasse), deux partenaires exemplaires, chacun permettant à son inventive manière de faire évoluer leur langage commun, résolument transversal et ouvert sur l’ailleurs.

En écho à la sortie de son album Como as flores, le nouveau trio mené par le pianiste et compositeur Jean-Marie Machado, vient déployer sur scène sa musique imprégnée de liberté.

Le mercredi 18 mars 2026

de 20h00 à 21h30

payant

De 14 à 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T20:00:00+02:00_2026-03-18T21:30:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/machado-novo-trio-como-as-flores.html



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